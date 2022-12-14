По состоянию на 7:25 над Киевщиной и столицей украинские военные сбили уже 10 вражеских дронов.

В Киеве обломок от вражеского дрона повредил два админздания.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В районе столицы силами ПВО сбиты 10 "шахедів". По предварительной информации обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время информация о жертвах уточняется.

В КМВА подчеркнули, что в столице продолжается воздушная тревога и призвали граждан находиться в укрытиях.

Атака дронов на Киев

После 6 утра 14 декабря в Шевченковском районе Киева прогремели взрывы.

Все соответствующие службы выехали на место "прилета".

В Киевской областной военной администрации рассказали, что в области сработала противовоздушная оборона.

По состоянию на 7:25 над Киевщиной и столицей украинские военные сбили уже 10 вражеских дронов.

В Житомирской ОВА также предупредили о вероятности второй волны атак вражеских беспилотников.

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