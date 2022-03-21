Ранее комендантский час в Черниговской области длился с 18:00 до 6:00.

В Черниговской области сменили время комендантского часа. Ранее он был установлен с 6 вечера до 6 утра, теперь его сократили на два часа. С понедельника, 21 марта, комендантский час на Черниговщине будет с 20:00 до 6:00.

Об этом рассказал глава Черниговской военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

"Во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или собственное жилье. В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника. Не создавайте дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности", - заявил Чаус.

Напомним, в Запорожье с 19 по 21 марта длился комендантский час. Во время комендантского часа вокзал был закрыт, а высадка и посадка пассажиров - запрещены.

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