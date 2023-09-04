В КМВА предупредили о мероприятии военных в пределах одного района столицы.

Киевская городская военная администрация предупредила киевлян, что с 4 сентября в столице может сильно "громыхать" из-за новых учений ВСУ.

Речь идет об оттачивании боевых навыков, которое наши военные запланировали в пределах Дарницкого района. Учения будут проходить с сегодняшнего дня и в течение трех следующих дней, указывает КМВА.

"Цель - наращивание боевых возможностей во время подготовки и ведения оборонительной операции", - отмечается в сообщении.

Отдельно там напомнили, что украинцам не следует публиковать видео- и фотоматериалы о технике ВСУ и других деталях учений.

Украинка сделала селфи возле ракеты и нарвалась на полицию

Напомним, ранее в скандал из-за нарушения запрета фотографировать места попадания ракет попала украинка в Краматорске. Она сделала "инстаграмное" селфи возле боеголовки и сразу же "встретилась" с полицией.

Речь идет о последствиях обстрела, который армия РФ реализовала по Краматорску днем 2 сентября.

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