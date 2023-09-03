2 сентября жительница Краматорска сделала яркое фото в красном платье на фоне ракеты, вопреки запрету фотографировать подобные вещи.

Во время ракетного обстрела РФ, который пришелся на Краматорск (Донецкая область) днем 2 сентября, особенно отличилась одна украинка.

Она сделала селфи в ярком красном платье на фоне боеприпаса, вопреки официальному запрету властей Украины снимать места попадания ракет, военную технику и прочие детали о войне, которые могут использовать оккупанты против нашей страны. В связи с этим с женщиной были вынуждены провести "разъяснительную" беседу патрульные, сообщает "Типичный Краматорск".

Детали об этом рассказал пресс-офицер Патрульной полиции Краматорска и Славянска Ксения Яцен для Kramatorsk Post.

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"Патрульные, работавшие на месте происшествия, установили личность женщины, проверили ее по имеющимся базам, а также провели профилактическую беседу о недопустимости такого безответственного поведения и отправили домой", - отмечается в сообщении.

Ракетный обстрел Краматорска 2 сентября - детали

Напомним, оккупанты организовали очередной ракетный обстрел Краматорска днем 2 сентября. О его последствиях сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отмечал, что жертв среди населения нет. Однако враг в рамках атаки разрушил дорожное полотно, повредил четыре дома и задел местное кладбище (разрушены 20 могил украинцев).

Отмечалось, что город военные РФ обстреляли из РСЗВ, одна из ракет залетела в квартиру, но не разорвалась.

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