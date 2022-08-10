В Киев привезли тела еще 16 погибших защитников Мариуполя.
Об этом сообщила патронатная служба "Ангелы Азова".
"Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и криминалистами и судмедэкспертами проводит осмотр и регистрацию тел", - отмечается в сообщении.
В службе добавили, что следователи Шевченковского отдела Нацполиции вместе с патронатной службой оперативно будут информировать семьи погибших героев в случае выявленных совпадений ДНК.
Как сообщал УНИАН, украинская сторона и российские оккупанты 2 июня провели первый обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160". Среди них были тела по меньшей мере 52 бойцов полка "Азов".
8 июня удалось вернуть тела еще 50 погибших героев, из них 37 - защитники из "Азовстали".