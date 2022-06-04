По состоянию на сейчас эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей.

Следователи до сих пор не смогли установить личности более 200 убитых российскими оккупантами мирных жителей Киевской области.

Об этом сообщили в МВД.

"Расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят на Киевщине. По состоянию на сейчас эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы. При этом личности более двух сотен погибших не установлены", - отметили в ведомстве.

Как отметил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, эксгумация проводится ежедневно, фиксируются военные преступления российских оккупантов.

Напомним, тела замученных россиянами мирных украинцев находили во всех временно оккупированных населенных пунктах Киевской области. По состоянию на 3 июня в области нашли тела 1314 местных жителей, убитых российскими оккупантами.

Бучанская резня

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток.

В Буче многие дома были разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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