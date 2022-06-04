Обмен состоялся по формуле "160 на 160".

Украинская сторона и российские оккупанты 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".

Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

"2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160"".

Операция проводилась МинВОТ, ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 мая МИД Турции заявил, что в переговорном процессе между Россией и Украиной "наблюдается застой". Обсуждается лишь обмен пленными, а беседы о прекращении огня отошли на второй план.

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