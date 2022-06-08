Обмен происходил по формуле "50 на 50".

Российская Федерация и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Домой вернулись 50 павших героев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции Украины

"На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50". Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 50 украинских погибших бойцов 37 – героические защитники Азовстали.

"Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины. Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается", - указал в ведомстве.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 июня стало известно о первом официально подтвержденном обмене с российской стороной погибшими военными с начала войны в Украине. Речь шла в общей сложности о 320 телах, по Формуле "160 на 160". Сам обмен был произведен за два дня до публичного объявления о нем – на линии фронта в Запорожской области.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся более 2500 украинских военных из "Азовстали".

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