Также аналитики подтвердили, что россиянам удалось захватить еще один населенный пункт на Авдеевском направлении.

Российские оккупанты наносят мощные удары планирующими бомбами по украинским позициям, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение к Часовому Яру.

"Аналогично тому, как они наносили удары планирующими бомбами по Авдеевке, что привело к ее захвату в феврале 2024 года", - говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW).

Аналитики Института отметили, что по некоторым данным, оккупанты штурмовиками Су-25 наносят удары мощными управляемыми планирующими бомбами ФАБ-250 по украинским укреплениям в Часовом Яру, а также используют ракеты С-8 и С-13 для поддержки наземных частей в штурмовых операциях.

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Один из украинских военных сообщил, что российская авиация наносит на Авдеевском направлении 25-30 ударов КАБами в сутки.

Кроме того, в ISW заявили, что российские оккупанты продвинулись к западу от Авдеевки и захватили Первомайское. На кадрах с геолокацией видны элементы российской 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР"), поднятие российского триколора в западной части Первомайского.

Война в Украине: новости

9 апреля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российской армии нет ни в городе Часов Яр, ни в его окрестностях. Так, украинские военные продолжают оборонять город Часов Яр Донецкой области, который является одной из целей российских захватчиков.

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