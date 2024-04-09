Враг пытается максимально подвести силы к линии боевого соприкосновения.

Российской армии нет ни в городе Часов Яр, ни в его окрестностях. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Противника ни в городе, ни на окраинах нет. Враг использует преимущество в воздухе, в ракетах, в артиллерийских боеприпасах крупных калибров. Он пытается достичь своей цели – выхода на границы Донецкой области", – отметил он.

По его словам, тактика врага неизменна – большое количество пехоты и штурмовые действия.

Видео дня

"Штурмовые группы заезжают на БМП и атакуют при поддержке как артиллерии, так и авиации, которая донимает своими сбросами", – добавил Волошин.

Он отметил, что враг выпускает по городу большие КАБы. Также рассказал, что российские военные стягивают большое количество артиллерии, а Силы обороны ведут "широкомасштабную контрбатарейную борьбу".

Представитель ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что российские оккупанты максимально привлекают тактическую авиацию, которая забрасывает город КАБами, разрушая все. Также враг пытается максимально подвести свои силы к линии боевого соприкосновения, чтобы они перешли к штурмам.

"Но украинские защитники делают все возможное и невозможное, отражая эти штурмы", – сказал Волошин.

Оборона Часового Яра: последние новости

Украинские военные продолжают оборонять город Часов Яр Донецкой области, который является одной из целей российских захватчиков. Немалую роль в этом процессе играет география.

OSINT-аналитик Tatarigami_UA и его команда Frontelligence Insight проанализировали факторы, влияющие на бои за Часов Яр. Отмечается, что важны не только высоты, но и то, что дорога, которая соединяет Бахмут и Часов Яр, проходит через водный канал, через который переброшено несколько мостов. Он создает хороший естественный барьер для врага в восточной части города.

Ранее соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый, сообщил, что россияне начали сравнивать Часов Яр с землей. Враг увеличивает интенсивность обстрелов города.

Вас также могут заинтересовать новости: