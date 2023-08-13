Россия продвинулась к Купянску Харьковской области.

На фоне внимания всего мира к контрнаступлению Украины Россия незаметно начала новое наступление в восточной части Луганской области, которое, по мнению аналитиков, направлено на подрыв украинского контрнаступления.

Как говорится в материале The hill, хотя эта операция оккупантов намного меньше по размеру и размаху, чем зимнее наступление Москвы, российское наступление может оказать давление на Украину во время ее собственного крупного наступления и разделить ее внимание.

Как говорится в материале, на данный момент войска РФ быстро продвинулись к Купянску Харьковской области, который находится сразу за Луганском, и, если он будет взят, это укрепит российский контроль над данным районом. Город был взят Москвой в первые дни войны, прежде чем украинские войска отбили его прошлой осенью.

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Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, сомневается, что Россия сможет продвинуться вперед. Но если это произойдет, по его словам, это станет серьезным ударом по Украине в опасный момент.

"На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь какого-то прогресса, то это действительно большое дело", — сказал Канчиан. "Для украинского нарратива о контрнаступлении было бы разрушительным, если бы русские смогли захватить Луганск… Если они смогут сделать это в момент, когда украинское контрнаступление зависло в оборонительной зоне, это будет очень мощный провал и, я думаю, очень обескураживает западных сторонников", — добавил он.

Украинские официальные лица подтвердили, что атаки возле Купянска усиливаются. Россия также продвигается из Кременной в сторону города Лиман в Донецкой области. Лиман к югу от Купянска — еще одна важная цель в усилиях Москвы по стабилизации своей власти на востоке.

Арам Шабанян, менеджер по сбору информации из открытых источников аналитического центра New Lines Institute, сказал, что Россия добилась успехов, но "не захватывает крупные города и не захватывает украинские позиции".

"Они пытаются заставить украинцев перебросить свои силы на другое поле боя, одновременно прощупывая, где есть слабые места", — сказал он.

Шабанян также подчеркнул, что Россия уже израсходовала большую часть своих ресурсов и вряд ли сможет провести какую-либо крупную наступательную операцию до следующего года, и эту оценку разделяют большинство военных аналитиков.

Контрнаступление ВСУ

10 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ начали контрнаступательную операцию.

Западные СМИ писали, что якобы союзники Украины недовольны медленными темпами контрнаступления.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление отстает от графика, но в целом идет согласно плану.

26 июля 2023 года посол раскрыла реальное отношение топ-чиновников США к контрнаступлению Украины.

По состоянию на 12 августа 2023 года силы обороны добились "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении. Речь идет о контрнаступлении украинских войск на юге – через Старомайорское к оккупированному Бердянску, а также в направлении оккупированного Мелитополя.

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