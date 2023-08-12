Ожесточенные бои идут в районах Купянска, Авдеевки, Бахмута.

Российские оккупанты продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска и продвинулись вперед.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Также аналитики отметили, что россияне продолжали наступательные действия на рубеже Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

При этом в отчете отмечается, что ВСУ вели наступательные действия под Бахмутом, но не продвинулись вперед. Окупанты также вели наступательные операции в районе Бахмута. На кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвигались на юго-запад в сторону Берховского водохранилища в 6 км к северо-западу от Бахмута.

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Кроме того, российские войска вели наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк. На опубликованных кадрах с геолокацией видно, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Старомихайловки в 19 км к юго-западу от Авдеевки.Также в отчете приводятся данные российского военкора о том, что боевики интернациональной бригады "Пятнашка" "ДНР" установили огневой контроль над дорогой между Орловкой и Ласточкино, которая служит украинской наземной линией связи в Авдеевском районе. "Однако это утверждение ложно, учитывая, что 27 июля другой военкор сделал то же самое заявление о том же российском подразделении, и в настоящее время нет никаких признаков того, что российские силы перехватывают крупные украинские линии связи в районе Авдеевки", - пояснили аналитики Института.

В отчете ISW напоминается, что весной российские военкоры регулярно заявляли, что оккупанты установили огневой контроль над украинскими линиями связи вокруг Бахмута задолго до того, как они, возможно, это сделали.

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За прошедшие сутки на разных участках фронта состоялось более 30 боевых столкновений с российскими оккупантами, информирует Генеральный штаб ВСУ.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

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