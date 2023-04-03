Российский президент Владимир Путин ранее поручал ФСБ активизировать контрразведывательные меры против блогеров, которые не нравятся Кремлю.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали главную выгоду, которую получит Кремль от убийства местного "военкора" Владлена Татарского (Максим Фомин).

Ведомство в своем последнем отчете подчеркивает, что за счет этого президент РФ Владимир Путин может усилить цензуру в российском обществе.

"Убийство уже усугубляет раскол в российском пространстве блогеров, что в конечном итоге может еще больше помочь Кремлю в консолидации контроля над информационным пространством", - говорят там.

Аналитики упоминают, что с этой же целью этим мартом спецслужбы РФ проводили рейды в барах Москвы и Санкт-Петербурга, предъявляя участникам тусовок финансирование действий ВСУ, а также призывы к молодежи участвовать в "антиобщественных действиях" против России.

Тогда Владимир Путин лично поручил ФСБ активизировать контрразведывательные меры и заблокировать все возможные источники украинской идеологии.

В ISW говорят, что новое громкое убийство Татарского, по логике Кремля, должно отпугнуть людей от участия в антироссийских митингах и собраниях. Также такой "зачисткой" власти РФ, возможно, пытались запугать других неугодных режиму блогеров, связанных с ЧВК "Вагнер".

Ликвидация Татарского - что известно

2 апреля стало известно о ликвидации российского пропагандиста и военкора Владлена Татарского. Его "зачистили" во время творческого вечера, который проходил в местном баре в Санкт-Петербурге. Тогда в заведении случился масштабный взрыв. Пострадали 30 человек.

Источником детонации, по одной из версий, стала статуэтка, которую Татарский получил в подарок от одной из фанаток. По данным силовиков РФ, для организации взрыва в баре злоумышленники использовали взрывчатку с более 200 грамм тротила.

Позже в РФ заявили, что к убийству Татарского причастна некая Дарья Т. По месту ее жительства провели обыски.

При этом эксперты говорят, что к ликвидации военкора, вероятно, причастен киллер профессионального класса.

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