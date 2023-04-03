Аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали главную выгоду, которую получит Кремль от убийства местного "военкора" Владлена Татарского (Максим Фомин).
Ведомство в своем последнем отчете подчеркивает, что за счет этого президент РФ Владимир Путин может усилить цензуру в российском обществе.
"Убийство уже усугубляет раскол в российском пространстве блогеров, что в конечном итоге может еще больше помочь Кремлю в консолидации контроля над информационным пространством", - говорят там.
Аналитики упоминают, что с этой же целью этим мартом спецслужбы РФ проводили рейды в барах Москвы и Санкт-Петербурга, предъявляя участникам тусовок финансирование действий ВСУ, а также призывы к молодежи участвовать в "антиобщественных действиях" против России.
Тогда Владимир Путин лично поручил ФСБ активизировать контрразведывательные меры и заблокировать все возможные источники украинской идеологии.
В ISW говорят, что новое громкое убийство Татарского, по логике Кремля, должно отпугнуть людей от участия в антироссийских митингах и собраниях. Также такой "зачисткой" власти РФ, возможно, пытались запугать других неугодных режиму блогеров, связанных с ЧВК "Вагнер".
Ликвидация Татарского - что известно
2 апреля стало известно о ликвидации российского пропагандиста и военкора Владлена Татарского. Его "зачистили" во время творческого вечера, который проходил в местном баре в Санкт-Петербурге. Тогда в заведении случился масштабный взрыв. Пострадали 30 человек.
Источником детонации, по одной из версий, стала статуэтка, которую Татарский получил в подарок от одной из фанаток. По данным силовиков РФ, для организации взрыва в баре злоумышленники использовали взрывчатку с более 200 грамм тротила.
Позже в РФ заявили, что к убийству Татарского причастна некая Дарья Т. По месту ее жительства провели обыски.
При этом эксперты говорят, что к ликвидации военкора, вероятно, причастен киллер профессионального класса.