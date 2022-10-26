Причина взрывов пока неизвестна.

На территории полигона в Херсоне, где проходят военные учения мобилизированных оккупантов, прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные паблики.

На опубликованных в сети фото видно поднимающийся серый столб дыма.

Видео дня

Что стало причиной взрывов - пока неизвестно.

Российский пропагандист "Комсомольськой правды" Александр Коц сперва намекал в соцсетях, что взрывы были ударом противника. Позже он написал, что оккупанты якобы проводят разминирование неразорвавшихся снарядов.

Ситуация в Херсонской области

Продвижение ВСУ на юге в настоящее время замедлено в связи с сезоном дождей, рассказал министр обороны Алексей Резников. Но контрнаступление продолжается.

По его словам, ВСУ контролируют все мосты, поэтому есть большая вероятность того, что освобождение Херсона пройдет без уличных боев.

На фоне успехов украинской армии растет угроза подрыва россиянами Каховской дамбы, что, по замыслу Кремля, должно отрезать ВСУ от левобережья. С этим не согласны некоторые эксперты. Отмечается, что ударная волна накроет в первую очередь самих оккупантов. Более того, по словам секретаря СНБО, это навсегда закроет для РФ вопрос Крыма.

В регионе продолжается депортация украинских граждан в Крым и в Россию, враг в ускоренном режиме вывозит награбленное в другие оккупированные районы.

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