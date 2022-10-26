Так называемая эвакуация украинцев из Херсона является на самом деле депортацией.

Если оккупанты взорвут Каховскую дамбу, то они таким образом "отрежут себе ногу".

Об этом сказал на брифинге военный эксперт, полковник Петр Черник.

"С военной точки зрения подрыв Каховской дамбы не будет иметь никакого значения, потому что украинские войска находятся значительно севернее. Если они это сделают, то они отрежут себе ногу, потому что та потенциальная водная ударная волна, которая может быть образоваться, в первую очередь подтопит территорию, где находятся российские войска", - подчеркнул он. По его словам, также сразу встанет вопрос с поставкой воды на Крымский полуостров - он будет лишен водоснабжения", - сказал он.

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Черник отмечает, что такой подрыв может свидетельствовать, что в России идет борьба с Путиным, чтобы всем продемонстрировать, что он не контролирует ситуацию и в Крыму нет воды.

Говоря о так называемой эвакуации жителей Херсона на левый берег Днепра, Черник сказал, что это "классическая депортация украинских граждан".

По его словам, это свидетельствует о том, что Россия для украинцев является "цивилизационным злом" и противник перешел все возможные риски человечности и показывает, что ждет Украину в случае капитуляции". "Если бы такое произошло (речь идет о капитуляции Украины – УНИАН), а этого не произойдет, то тогда сотни тысяч украинцев перебьют, а в Сибирь вывезут миллионы, а остальные – "туннельное рабство", - сказал он. По его словам, Россия уже ранее использовали такие методы.

Эксперт отмечает, что эти шаги России являются "стратегическим признаком психологической слабости противника".

Угроза подрыва Каховской дамбы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу сформировать международную наблюдательную миссию на Каховскую ГЭС и обеспечить немедленное разминирование плотины.

В случае подрыва в зоне быстрого затопления окажется Херсон и еще более 80 населенных пунктов.

21 октября в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. Россияне заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской гидроэлектростанции.

Также спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров отмечал, что оккупанты пытаются представить минирование ГЭС как намерение Сил обороны Украины ее взорвать.

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