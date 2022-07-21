За сутки ВСУ уничтожили еще две базы и два склада оккупантов на юге и востоке.

В Херсонской области слышна серия взрывов и стрельба.

Об этом сообщает ряд региональных Telegram-каналов.

Взрывы зафиксированы в Херсоне и Скадовске.

"В Скадовске были сильные взрывы. Сперва был слышен вертолет, потом стрельба и потом взрывы. Со стрельбой все затихло", - рассказывают очевидцы.

Вместе с тем в соцсетях появилось фото непосредственно из оккупированного Херсона. По предварительной информации, пожар произошел на складе россиян.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, пожар охватил немалую площадь, столб дыма поднялся над городом.

Как писал УНИАН, в течение суток украинские военные ударили по двум складам с боеприпасами и военным базам российской армии на оккупированных территориях.

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Русские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины.

В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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