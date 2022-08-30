За минувшие сутки сотрудники полиции открыли 15 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным военнослужащими РФ и коллаборантами на территории Херсонской области.

В Херсоне и области российские оккупанты массово обворовывают частные дома и вывозят имущество на ворованных ими автомобилях .

Об этом в Telegram сообщает министерство внутренних дел Украины.

В сообщении сказано, что за минувшие сутки сотрудники полиции открыли 15 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным военнослужащими РФ и коллаборантами на территории Херсонской области.

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"Под вражеским огнем российских оккупационных войск оказались ряд населенных пунктов области, больше всего пострадали села Правдине и Ольгино, там есть попадание в частные дома, разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В МВД отмечают, что правоохранители разоблачили очередного коллаборанта, который добровольно занял должность "председателя районной военно-гражданской администрации".

"Мужчина принимал участие в форуме "вместе с Россией", во время которого публично призвал местных жителей к участию в незаконном референдуме с целью присоединения оккупированной части Херсонской области в состав Российской Федерации", - сообщает МВД.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ "отрезали" российскую армию от поставок оружия из Крыма.

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