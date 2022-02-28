Синегубов назвал обстрелы мирного населения Россией военным преступлением и геноцидом украинского народа.

Сейчас известно об 11 погибших и десятках раненых в результате сегодняшнего обстрела Харькова.

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"То, что сейчас происходит в Харькове, - это военное преступление! Это геноцид украинского народа. Российский враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, где нет позиций ВСУ, в которые бы могли целиться россияне. Ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле. Гибнут десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это преступление", - заявил он.

По его словам, Россия использует тяжелое артиллерийское оружие.

"Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только на эту минуту 11 погибших, десятки раненых", - отметил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, по данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, сегодня российская армия массированно обстреляла Харьков из "Градов", в результате чего погибли десятки людей, еще сотни получили ранения.