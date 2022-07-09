В результате обстрелов оккупантов пострадала женщина, ее с осколочными ранениями госпитализировали.

В Харьковской области за сутки российские оккупанты обстреляли поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. По Харькову штаб обороны обстрелов не зафиксировал.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Этой ночью были попадания в Солоницевской общине, Харьковского района. Горела хвойная подстилка и палатка ресторанного комплекса. Так же в 22:05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской общине", - сообщил Синегубов.

По его данным, на Изюмщине из-за обстрелов горела свалка, площадью 5 га. Также там произошло возгорание птицекомплекса.

"В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанских общинах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь - более 25 га", - отметил председатель ОГА.

Также снова под обстрелами оказалась Золочевская община, возникали пожары в складских помещениях.

"В течение суток, к сожалению, есть одна пострадавшая - из-за обстрелов в Циркуновской общине госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние - среднее. Медики оказали всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.

Также по его информации, на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Противник ведет оборонительные действия. "Горячим остается Изюмское направление. Но наши защитники на своих позициях. Неподалеку Дементьевки наши бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его назад", - подытожил глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, 8 июля впервые за несколько недель прошлой ночью не было обстрелов Харькова. При этом, за сутки на Харьковщине погибли четверо людей, 9 - ранены.

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