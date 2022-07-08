Часть группы российских военных взяли в плен.

Бойцы ВСУ рассказали и показали, как они вместе с пограничниками вытесняли российских оккупантов от Харькова. Украинским воинам удалось деоккупировать часть территории и зачистить ее от российских солдат.

Видео спецоперации опубликовала Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook.

"Мы заходили из леса тремя группами, приблизительно 20 человек в группе было. Возле каждой группы был закреплен кулуар, на котором стояла ДШК 12,7 и немецкий пулемет МГ 42. Двигалась броня, за броней шли бойцы. Таким образом мы зачищали улицы во время нашего передвижения. Были в этот момент и боевые столкновения с противниками во время которых наши военные получили ранения и были обезврежены враги, часть взяли в плен", – поделился историей освобождения украинский защитник.

По его словам, наступать было сложно из-за того, что враг в этом регионе хорошо закрепился. У оккупантов были блиндажи, небольшие укрепрайоны и свой штаб.

"Когда мы наступали, вытеснить было сложно из-за того, что солдаты "закопаны в землю", их сложно оттуда вытащить", – объяснил солдат.

Другой военный добавил, что, когда они зашли с опушки леса, враг обосновался в нескольких домах и оттуда по ним начал вести снайперский огонь. Когда россияне поняли, что по соседней улице передвигается другая группа ВСУ – вынуждены были отойти.

Напомним, за сутки на Харьковщине при обстрелах оккупантов погибли четыре человека.

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