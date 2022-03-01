Из двух домов были эвакуированы 35 человек, 8 человек были травмированы.

В Харькове во время обстрелов подверглись разрушениям верхние этажи двух жилых 16-этажных домов.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Харьков: 28 февраля во время обстрелов подверглись разрушениям верхние этажи 2 жилых 16-этажных домов на ул. Кольцевой. Из двух домов были эвакуированы 35 человек. 8 человек были травмированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к эвакуационным работам привлекалось 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

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