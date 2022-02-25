В случае, если будут обнаружены какие-то отметки, то их следует засыпать или чем-то накрыть.

Военные просят распространить информацию о необходимости проверки крыш многоэтажных домов на наличие меток российских диверсантов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Кадровые офицеры попросили распространить информацию среди гражданских. Есть информация, что часть диверсантов имели доступ к подъездам жилых домов. Они пробирались на крыши и делали там метки. Я думаю, вы видели их в соцсетях. Они выглядят как красные или зеленые кресты. Военные просят людей проверить наличие таких меток на крышах. Особенно на крышах многоэтажных домов", - рассказала УНИАН Олеся Чемерис.

По ее словам, метки следует заклеить скотчем, накрыть пакетом. Также метки можно засыпать землей. "Необходимо максимально скрыть метку в случае обнаружения. Для этого можно использовать песок, землю, пакеты. Возможно есть смысл закрыть и заклеить скотчем, чтобы сделать метку невидимой. Потому что метки – это тайная информация войск РФ для бомбардировки. Давайте беречь друг друга", - добавила Чемерис.

Проверить крыши на наличие вражеских меток призвали жителей домов и в КГГА.

"Городская власть обращается к жителям многоэтажных домов, которые имеют доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток.

В случае, если будут обнаружены какие-то отметки - просим засыпать их землей или чем-то накрыть", - говорится в сообщении.

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