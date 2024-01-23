Спасатели деблокируют тело 21-летней девушки.

В Харькове в завалах разрушенного дома обнаружили тело 21-летней девушки. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, в результате ударов РФ погибла еще одна 21-летняя женщина. Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели", - написал он в Telegram.

Синегубов информирует, что всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли.

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В Харькове под завалами оказалась целая семья. В 12:30 областная прокуратура сообщила, что в Харькове количество погибших в результате обстрела возросло до пяти человек (четыре женщины и один человек), раненых - до 46. среди раненых двое детей 10 и 12 лет.

Как известно, утром оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города. По предварительной информации, били ракетами Х-22.

Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.

По информации мэра города Игоря Терехова, в результате террористической атаки России по Харькову пострадали 30 жилых домов. Из-за повреждений в 20 домах власти были вынуждены отключить отопление, в 14 отключено электричество, в 12-ти газоснабжение. На местах прилетов продолжают работать все соответствующие службы. Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева.

Ранее также сообщалось, в Харькове из-под завалов разрушенного дома спасли мужчину, но его жена с ребенком еще где-то там, в развалинах. Их ищут спасатели.

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