Главу семьи спасателям уже удалось спасти. Однако количество погибших в городе увеличилось до 5 человек.

В Харькове из-под завалов разрушенного дома спасли мужчину, но его супруга с ребенком еще где-то там, под завалами. Их ищут спасатели.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Поисковые работы продолжаются, акцентировал он.

"Из под завалов вытащили мужчину. Живой. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок", - написал городской голова.

В 12.30 областная прокуратура сообщила, что в Харькове количество погибших в результате обстрела возросло до пяти человек, раненых - до 46 человек.

"Несмотря на усилия медиков, которые до последнего боролись за жизнь двух раненых женщин, к сожалению, в больнице они обе умерли. По состоянию на данный момент количество погибших возросло до пяти человек: четыре женщины и один человек. Получили ранения 46 человек", - говорится в сообщении.

Россия ударила ракетами по Харькову - есть минимум трое погибших

Утром оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города. По предварительной информации, били ракетами Х-22.

Сейчас известно, что в результате ракетного обстрела погибли три человека, 42 ранены, среди них двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся пять человек.

Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.

По информации Терехова, в результате террористической атаки России по Харькову пострадали 30 жилых домов. Из-за повреждений в 20 домах власти были вынуждены отключить отопление, в 14 отключено электричество, в 12-ти газоснабжение. На местах прилетов продолжают работать все соответствующие службы. Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева.

Утром 23 января россияне ударили ракетами, в частности, по Харькову, Киеву и Павлограду. Под Киевом также раздавались взрывы.

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