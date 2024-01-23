Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал союзников не отказываться от продолжение оказания критической военной помощи для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил в начале заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-18"), которое происходит в виртуальном формате.
Министр обороны США подчеркнул, что сегодняшняя встреча проводится с целью подтверждения поддержки для свободной, защищенной и суверенной Украины и обеспечения продолжения получения Украиной необходимых возможностей в зимний период и дальнейшем будущем.
"Украина не одна. Во всем мире друзья Украины активизировали помощь для украинских мужественных войск, чтобы сопротивляться путинской агрессии", - сказал Остин.
Как уверяет американский министр обороны, Соединенные Штаты настроены поддерживать Украину и ее борьбу за свободу.
Остин добавил, что сегодня на заседании министр обороны Украины Рустем Умеров расскажет о ситуации на поле боя.
"Борьба Украины важна для всех наших стран. Украинские невероятно храбрые войска продолжают свою битву против кремлевских захватчиков на огромной линии фронта на востоке и юге Украины в условиях суровой зимней погоды", - отметил Остин.
Кроме того, по его словам, украинские защитники продолжают наносить значительные потери силам Кремля.
"Путин продолжает жертвовать ошеломляющим количеством российских войск в его необдуманной и безрассудной избранной войне. И Путин надеется, что ракеты и дроны деморализуют украинский народ и сломает боевых дух украинского войска. Поэтому, я настоятельно призываю эту группу тщательнее искать и обеспечить Украину большим количеством спасительных для жизни систем противовоздушной обороны наземного базирования и перехватчиков", - подчеркнул Остин.
Он отметил, что украинцы отвечают на жестокость президента РФ Владимира Путина мужеством и неповиновением.
Как подчеркнул министр обороны США, после почти двух лет войны украинский народ и войско остаются сильными в борьбе с российской агрессией и оккупацией. "Российская армия была серьезно ослаблена и деморализована", - сказал Остин.
Министр напомнил, что Украина отвоевала более половины территории, которая была оккупирована со времени неспровоцированного вторжения России в феврале 2022 года.
"Наша поддержка для борьбы Украины против тирании делает все наши страны более защищенными. Если у нас сдадут нервы, если мы пошатнемся, если мы не сможем сдержать других потенциальных агрессоров, мы вызовем еще больше кровопролития и хаоса. Поэтому, суверенная и защищенная Украина является критически важной для глобальной безопасности, и мы не должны отказываться от нашей поддержки Украины", - подчеркнул Остин.
Отдельно он сказал, что не существует достоверных доказательств о возможности использования предоставленного Украине американского вооружения не по назначению, а Украина применяет полученное оружие исключительно с целью обороны от российской агрессии.
Остин также сказал, что со времени прошлого заседания в формате Рамштайн, которое состоялось в ноябре 2023 года, такие страны как Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания оказали Украине значительную военную помощь на миллиарды долларов.
"Мы должны сосредотачиваться на немедленных потребностях Украины на поле боя и на оказании помощи Украине по укреплению, модернизации и поддержанию ее Сил обороны на долгосрочную перспективу", - сказал Остин.
Помощь Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2023 года после заседания Рамштайн-17 стало известно, что Германия и Франция создают "Коалицию возможностей" по развитию украинской системы противовоздушной обороны наземного базирования.
В октябре 2023 года была создана "коалиция возможностей" по развитию воздушных сил Украины в вопросе управления многоцелевыми истребителями F16. Ее сопредседателями стали США, Дания и Нидерланды.