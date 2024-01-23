Также Ллойд Остин призвал тщательнее искать системы ПВО для усиления защиты Украины.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал союзников не отказываться от продолжение оказания критической военной помощи для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил в начале заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-18"), которое происходит в виртуальном формате.

Министр обороны США подчеркнул, что сегодняшняя встреча проводится с целью подтверждения поддержки для свободной, защищенной и суверенной Украины и обеспечения продолжения получения Украиной необходимых возможностей в зимний период и дальнейшем будущем.

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"Украина не одна. Во всем мире друзья Украины активизировали помощь для украинских мужественных войск, чтобы сопротивляться путинской агрессии", - сказал Остин.

Как уверяет американский министр обороны, Соединенные Штаты настроены поддерживать Украину и ее борьбу за свободу.

Остин добавил, что сегодня на заседании министр обороны Украины Рустем Умеров расскажет о ситуации на поле боя.

"Борьба Украины важна для всех наших стран. Украинские невероятно храбрые войска продолжают свою битву против кремлевских захватчиков на огромной линии фронта на востоке и юге Украины в условиях суровой зимней погоды", - отметил Остин.

Кроме того, по его словам, украинские защитники продолжают наносить значительные потери силам Кремля.

"Путин продолжает жертвовать ошеломляющим количеством российских войск в его необдуманной и безрассудной избранной войне. И Путин надеется, что ракеты и дроны деморализуют украинский народ и сломает боевых дух украинского войска. Поэтому, я настоятельно призываю эту группу тщательнее искать и обеспечить Украину большим количеством спасительных для жизни систем противовоздушной обороны наземного базирования и перехватчиков", - подчеркнул Остин.

Он отметил, что украинцы отвечают на жестокость президента РФ Владимира Путина мужеством и неповиновением.

Как подчеркнул министр обороны США, после почти двух лет войны украинский народ и войско остаются сильными в борьбе с российской агрессией и оккупацией. "Российская армия была серьезно ослаблена и деморализована", - сказал Остин.

Министр напомнил, что Украина отвоевала более половины территории, которая была оккупирована со времени неспровоцированного вторжения России в феврале 2022 года.

"Наша поддержка для борьбы Украины против тирании делает все наши страны более защищенными. Если у нас сдадут нервы, если мы пошатнемся, если мы не сможем сдержать других потенциальных агрессоров, мы вызовем еще больше кровопролития и хаоса. Поэтому, суверенная и защищенная Украина является критически важной для глобальной безопасности, и мы не должны отказываться от нашей поддержки Украины", - подчеркнул Остин.

Отдельно он сказал, что не существует достоверных доказательств о возможности использования предоставленного Украине американского вооружения не по назначению, а Украина применяет полученное оружие исключительно с целью обороны от российской агрессии.

Остин также сказал, что со времени прошлого заседания в формате Рамштайн, которое состоялось в ноябре 2023 года, такие страны как Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания оказали Украине значительную военную помощь на миллиарды долларов.

"Мы должны сосредотачиваться на немедленных потребностях Украины на поле боя и на оказании помощи Украине по укреплению, модернизации и поддержанию ее Сил обороны на долгосрочную перспективу", - сказал Остин.

Помощь Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2023 года после заседания Рамштайн-17 стало известно, что Германия и Франция создают "Коалицию возможностей" по развитию украинской системы противовоздушной обороны наземного базирования.

В октябре 2023 года была создана "коалиция возможностей" по развитию воздушных сил Украины в вопросе управления многоцелевыми истребителями F16. Ее сопредседателями стали США, Дания и Нидерланды.

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