Среди жителей страны растет поддержка максимально быстрого заключения мирного договора.

В Германии мало кто может представить себе поражение России в войне против Украины. Все больше жителей страны выступают за мирные переговоры и ускоренное заключение договора. Для Украины эти упадочные настроения в ФРГ станут серьезным вызовом в будущем.

Таким мнением поделился посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью порталу "Укринформ".

Дипломат признался, что перед приездом канцлера ФРГ Олафа Шольца вместе с главами других стран ЕС в Киев гуляли слухи о мирных переговорах. Были опасения насчет потенциальных попыток европейских лидеров склонить Владимира Зеленского к заключению мира с Владимиром Путиным. А затем Мельник рассказал о росте упадочных настроений в Германии.

"К сожалению, приходится констатировать, что в самой Германии нарастает количество голосов в пользу заключения скорейшего перемирия любой ценой, ведь немногие действительно могут себе представить поражение России. Немцев откровенно пугает тот факт, что эта война, уже сегодня приведшая к небывалой инфляции, может продолжаться еще очень долго и поставить под угрозу их благосостояние", — сообщил Мельник.

По словам посла, упадочные настроения среди населения Германии будут давить на правительство, и это станет серьезным вызовом для Украины. А еще Мельник заверил, что европейские лидеры не пытались "выкручивать руки" и склонять Зеленского к переговорам с РФ.

Напомним, во время посещения Киева канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Путин планирует диктовать условия мира в одностороннем варианте. Германия отбрасывает такой договор.

После визита в Украину канцлер сообщил о намерении продолжить вести переговоры с президентом РФ. Однако мирное соглашение между Россией и Украиной Шольц считает отдаленной перспективой.

В ОПУ текущие предложения переговоров со стороны РФ назвали обманом. По словам главы украинской переговорной группы Давида Арахамии, дипломатические беседы с Россией о прекращении войны могут возобновиться в конце августа с усиленной позиции.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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