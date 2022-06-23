Олаф Шольц заявил, что Германия расширит присутствие в Балтийском регионе

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит перспектив для мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией. Он уточнил, что виной тому позиция президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Deutschlandfunk.

Шольц считает, что переговоры остается далекой перспективой. По его словам, Германия возьмет на себя ответственность и расширит присутствие в Балтийском регионе, чтобы "защищать каждый квадратный метр территории альянса" в связи с нынешним политическим кризисом.

Немецкий канцлер указал, что безопасность – это самое важное, что государство должно обеспечить своим гражданам. Кроме того, политик указал, что Кремль ведет беспощадную войну против украинцев, поэтому Украина будет получать финансовую, экономическую, гуманитарную, политическую и военную помощь.

Переговоры между Украиной и Россией - что известно

16 мая у Зеленского подтвердили, что переговоры с Россией сейчас на паузе. Причин несколько, в том числе непонимание агрессором сегодняшних процессов в мире. Последний раз делегации двух стран встречались лицом к лицу в конце марта.

Вместе с тем, как пишет издание New York Times, между США, странами Европы и Украиной наметились разногласия относительно того, как должна завершиться война. Отмечается, что особое значение будет иметь позиция президента Зеленского и его западных союзников, если начнутся реальные переговоры о прекращении конфликта.

В свою очередь глава переговорной группы с РФ по поводу войны Давид Арахамия рассказал, что сейчас украинская сторона не рассматривает возобновления переговоров, но все может измениться после "контрнаступления ВСУ в некоторых местах" в конце августа.

Вас также могут заинтересовать новости: