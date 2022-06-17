Канцлера Германии не раз критиковали за телефонные разговоры с Путиным уже во время войны в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях войны в Украине "абсолютно необходимо".

Об этом Шольц заявил в интервью DPA.

"Абсолютно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать, как и президент Франции", – отметил канцлер Германии.

"Когда я говорю с Путиным, я говорю, к примеру, те же вещи, что и вам: пожалуйста, поймите, что никакого предписанного мира не будет. И если вы думаете, что можете украсть землю, а потом надеяться, что времена изменятся и все станет как и было, то вы ошибаетесь", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что санкции, введенные против России еще с 2014 года, до сих пор действуют.

"Санкции, которые мы ввели против России во время войны не исчезнут, если не будет честного мира – то есть мира, который является хорошим для народа Украины, для парламента и приемлем для президента Украины", – пояснил канцлер Германии.

Ранее бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что в будущем может играть роль посредника между Украиной и Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: