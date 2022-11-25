На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут активную оборону. Они также осуществляют обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии позиций Сил обороны и районов ряда населенных пунктов.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области, совершили 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В вечерней сводке Генштаба отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведение демонстрационных и провокационных действий.

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Также отмечается, что на Слобожанском направлении враг нанес огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Купянском и Лиманском направлениях, как сообщили в Генштабе, противник ведет активную оборону на захваченных ранее рубежах, осуществляет обстрелы из танков и ствольной артиллерии.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердычи, Авдеевка, Первомайское, Невельське и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут активную оборону. Они также осуществляют обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии позиций Сил обороны и районов ряда населенных пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелов по районам населенных пунктов Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольске, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка, исполинское Херсонской области и города Херсон.

Война в Украине: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные удерживают ключевые рубежи на всех направлениях фронта, на некоторых - готовят продвижение вперед.

По данным ОП, даже когда интенсивность боевых действий на фронте снижается, российские войска в Украине ежедневно теряют убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев потери оккупантов возрастают до 1000 в день.

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