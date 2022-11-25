Еще один противник получил ранение.

Российские оккупанты несут потери даже в центрах подготовки. В одном из них на территории Беларуси 22 ноября погиб военнослужащий РФ, а второй получил ранение. Причиной инцидента стало нарушение правил безопасности в ночное время.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в вечерней сводке с фронта на официальной странице на Facebook. В сообщении сказано: "Противник продолжает нести потери, в том числе и в центрах подготовки перед отправкой в район ведения боевых действий на территории Украины. Так, в частности, в населенном пункте Деревянная Брестской области Республики Беларусь, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения".

Другие подробности об инциденте не сообщаются. Однако это не первый случай, когда оккупанты гибнут в местах подготовки, не успев попасть на фронт.

Видео дня

Мобилизованные россияне умирают до отправки на войну

Информация о смертях "мобиков" в воинских частях и центрах подготовки поступает на протяжении всей осени. Трое из них погибли в начале октября по разным причинам. Один совершил самоубийство, второй умер из-за приступа, а третий — от цирроза печени.

По состоянию на 12 октября 20 мобилизованных погибли, не попав на войну. Такой подсчет провело издание "Медуза" со ссылкой на разные источники.

С тех пор статистика значительно выросла. Например, 25 октября в новосибирском лагере, куда свозят призывников, умер мужчина из Тувы. Власти назвали причиной "употребление спиртных напитков".

Вас также могут заинтересовать новости: