Россияне перебрасывают дополнительные силы, а украинская армия делает все, чтобы их "отминусовать".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные удерживают ключевые рубежи на всех направлениях фронта, на некоторых - готовят продвижение вперед.

"Очень внимательно и подробно рассмотрели на ставке ситуацию на передовой. Как бы ни было сложно, на всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед", - заявил президент в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, также зафиксирована переброска оккупантами дополнительных сил.

Видео дня

"Делаем все, чтобы "отминусовать" эти их силы", - сказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.

"Мы с вами выдержали девять месяцев полномасштабной войны, и Россия так и не нашла способа нас сломать. И не найдет. Должны так держаться и дальше, как сейчас! В единстве и помогая друг другу", - подчеркнул президент.

Война в Украине: последние новости

По данным Генштаба, за сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и их техники.

Россияне за день нанесли два авиационных удара и совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

Также российские войска усилили контрдиверсионные и полицейские мероприятия в оккупированном Скадовском районе Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: