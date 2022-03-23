В связи с отсутствием успехов в войне с украинским народом враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры.

Оккупанты прибегают к мародерству и насилию в отношении мирного населения в сопротивляющихся городах и селах.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 24:00 22 марта.

"Российские оккупационные войска продолжают ведение стратегической наступательной операции против Украины. В связи с отсутствием успехов в войне с украинским народом враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.

"В городах и селах, оказывающих мирное сопротивление войскам оккупантов, захватчики прибегают к мародерству и насилию в отношении мирного населения", - отметили в Генштабе.

Ранее в Генштабе заявили, что все еще существует вероятность привлечения Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне РФ.

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