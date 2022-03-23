Но большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против Украины.

Все еще существует вероятность привлечения Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 24:00 22 марта.

"Военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против украинского народа", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, существует вероятность привлечения Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне РФ.

"Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства", - рассказали в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ при этом заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.

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