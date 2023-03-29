В течение суток россияне нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, совершил четыре обстрела из РСЗО.

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Подразделения Сил обороны отбили 48 атак противника на указанных направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00 29 марта. В целом, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено.

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"Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей", - отметили в Генштабе и добавили, что в течение суток враг совершил обстрелы в районах более 10 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, но успеха не имели. Враг обстрелял ряд населенных пунктов на этих направлениях.

"На Шахтерском направлении в течение суток противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка в Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборону. Там они обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"В течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов, совершил четыре обстрела из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что 29 марта в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области ранения получили гражданские люди, были повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные отбили 57 атак российских оккупантов на четырех направлениях. Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики нанесли 18 авиационных и три ракетных удара по Украине.

В Генштабе также сообщили, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 610 российских оккупантов. Таким образом, общие потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года достигли отметки в 172340 человек.

Бахмут остается одним из самых горячих направлений боевых действий. По данным аналитиков Института изучения войны, российские оккупанты в течение последней недели якобы захватили еще примерно пять процентов территории Бахмута, и теперь занимают около 65% территории города.

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