В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, в течение суток подразделениями Сил обороны Украины было отбито 24 атаки противника на указанных направлениях", - говорится в сообщении.

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На Купянском и Лиманском направлении в течение суток российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крахмальное, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки россиян. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степовое, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Отмечается, что российские оккупанты совершили множество обстрелов, в том числе артиллерийских, в районах многих населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Война в Украине - новости

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны Украины в течение сегодняшнего дня, 28 марта, нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ, а также склад боеприпасов.

Ранее стало известно, что потери российской армии среди личного состава достигли отметки в 171 тыс. 730 человек. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано в Украине 570 российских оккупантов.

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