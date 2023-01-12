Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения.

Оккупанты на Луганщине одеваются в форму Вооруженных сил Украины и готовят провокации.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), возможны показательные акты насилия среди гражданского населения.

"На направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск РФ украинского пикселя. Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитация ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

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Также в ЦНС отмечают, что для введения наших военных в заблуждение военные РФ используют форму ВСУ. При этом для того, чтобы отличать свои подразделения от наших россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах.

Ситуация на Луганском направлении

Во время полномасштабного вторжения РФ оккупантам удалось почти полностью захватить Луганскую область Украины. Летом украинские защитники начали контрнаступление в Луганской области, уже деокуповано более 10 населенных пунктов.

Операция по освобождению области продолжается, однако продвижению украинских войск мешают, в частности, погодные условия. Кроме этого, готовясь обороняться враг плотно заминировал территорию.

По состоянию на середину января в направлении Сватово – Кременная, а также на территории Белогоровки идут жестокие бои.

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