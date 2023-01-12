Возле Белогоровки Луганской области Силы обороны Украины держат позиции и даже немного их улучшили.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на брифинге. Он отметил, что жестокие бои идут в направлении Сватово-Кременная, а также на территории Белогоровки.

По его словам, на сегодня поселок Белогоровка возле Лисичанска уничтожен полностью, поскольку там оккупанты пытались сделать переправу через реку. "Трижды их там разбивали, там разбито 100 единиц вражеской техники, там уничтожено около 500 оккупантов", - подчеркнул он.

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При этом глава ОВА добавил, что на сегодня населенного пункта Белогоровка не существует. "На этой территории идут серьезные боевые действия, там наши Силы обороны держат позиции, даже немного улучшили их и не дают возможности наступать оккупационным войскам", - подчеркнул он.

Гайдай подчеркнул, что на направлении Сватово-Кременная "успех на стороне наших Сил обороны".

"Постепенно, шаг за шагом они освобождают Луганщину, проходит деокупация", - подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что не надо ожидать "там какого-то мощного прорыва", потому что российские войска успели подготовить оборонительные сооружения и тщательно заминировать всю территорию.

"Каждый метр освобождения территории Луганщины дается очень тяжело", - отметил Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Ранее Гайдай сообщал, что российские захватчики на оккупированных территориях области раздают "повестки" мужчинам прямо на блокпостах.

Неделю назад он рассказывал о продвижении украинской армии на направлении Сватово-Кременная, несмотря на плотно заминированную территорию.

В британской разведке сообщают, что РФ перебрасывает воздушно-десантные войска на проблемные сектора линии фронта Донбасса.

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