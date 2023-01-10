В этом оккупанты могут обвинить украинскую армию.

Российские захватнические войска планируют обстрелять одно из медицинских учреждений на территории Луганской области и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. По их данным, из-за того, что в медицинских учреждениях теперь обслуживают российских военнослжубовцев, на оккупированных территориях обострился гуманитарный кризис.

Гражданские не могут получить медицинскую помощь в больницах, поэтому у "администраций" возникли проблемы с настроениями среди населения.

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"Для того, чтобы дискредитировать ВСУ, оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население. По информации подполья, россияне планируют ударить именно по отделению с гражданскими. Оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города чтобы иметь материалы для своих пропагандистских материалов и цинично манипулировать гражданами на ТОТ", - говорится в сообщении.

Больницы в оккупации

В декабре в ЦНС сообщали, что захватчики хотят переформатировать все больницы Луганщины для обслуживания раненых военных.

Также сообщалось, что в больницах Луганска увеличилось количество раненых оккупантов.

В Мелитополе свезенные из России врачи начали увольняться, поскольку не справляются с лечением солдат.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что россияне держат своих легкораненых военных за решеткой.

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