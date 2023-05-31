В акватории дежурят две подводных лодки с "Калибрами", вместе с ними - надводный ракетоноситель.

В Черном море изменилось количество ракетоносителей. Как сообщает Оперативное командование "Юг", сегодня утром наблюдаются изменения в составе вражеской группировки в Черном море. В частности в акватории на боевом дежурстве находятся 9 кораблей, из которых три - ракетоносители, два из них - подводные. Суммарный залп "Калибров", готовых к применению – 16.

В командовании объясняют, что враг маневрирует, в то же время - усиливает полицейское давление на население временно оккупированного Левобережья, продолжает обустройство дополнительных оборонительных рубежей и обстрелы мирных населенных пунктов противоположного берега.

Противодействуя захватчикам, украинские защитники вчера ликвидировали 11 российских военных, уничтожили самоходную гаубицу "Мста-С", крупнокалиберную пушку Д-30, легкомоторную лодку, которой пользовались захватчики, и три единицы автотехники.

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Кроме того, "Юг " получил подтверждение о результатах боевой работы предыдущих двух суток.

"Это еще минус 33 рашиста, две единицы авто-бронетехники и полевой пункт боепоставки", - рассказали в командовании.

Ситуация в Черном море

Напомним, вчера, 30 мая, в Черном море наблюдалось значительное наращивание количества российских ракетоносителей. По состоянию на 11: 30 в акватории находилось четыре корабля к крылатыми ракетами "Калибр" на борту. По данным ВМС ВСУ, общий залп достигал 34 ракеты.

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