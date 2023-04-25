Аналитики британской разведки допустили, что потери РФ сократились, поскольку попытка зимнего наступления не достигла своих целей.

В апреле среднесуточный уровень потерь российских военных в боях против ВСУ снизился примерно на 30%. Это следует за исключительно тяжелыми потерями россиян в Украине в январе-марте этого года.

Об этом говорится в свежем отчете британской разведки. "Данные, опубликованные Генеральным штабом Украины, свидетельствуют о снижении среднесуточных потерь россиян с 776 в марте до 568 в апреле", - говорится в сообщении разведки. Там добавили, что разведка Министерства обороны не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция верна.

Аналитики британской разведки допустили, что потери РФ сократились, поскольку попытка зимнего наступления не достигла своих целей, и российские силы сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям.

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Потери россиян на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 187 770 оккупантов, из них 690 за минувшие сутки, 24 апреля 2023 года. По некоторым данным, особые потери несет офицерский состав, а также наемники ЧВК "Вагнер". Например, 24 апреля стало известно, что в Украине были ликвидированы один лейтенант и два капитана.

Кроме того, аналитики Центра стратегических и международных исследований подсчитали, что ежемесячно РФ теряет почти 150 танков.

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