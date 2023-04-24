Ими было обезврежено по меньшей мере 24 противника.

В Бахмуте украинские пограничники устроили российским оккупантам "зажигательный уикенд".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. В ГНСУ отметили, что несмотря на сложнейшую ситуацию, украинские защитники продолжают на ближних дистанциях ликвидировать штурмовиков страны-агрессора.

"В течение субботы-воскресенья пограничники вступали в бой с российскими нападающими трижды. Все попытки прорыва обороны бойцы Госпогранслужбы сдержали. Огнем из стрелкового оружия и минометов обезврежено по меньшей мере 24 противника: 10 оккупантов ликвидированы, еще 14 - ранены", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 24 апреля, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 660 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 среди личного состава ориентировочно составляют около 187 тыс. 80 человек.

По данным Генштаба, основные усилия противник продолжает сосредотачивать на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за минувшие сутки здесь отражено около 60 атак российских оккупантов.

По словам военных, участки, которые враг добывает страшными потерями в Бахмуте, Вооруженные силы Украины отбивают за один день.

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