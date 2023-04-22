Практически любую военную технику можно воспроизвести в надувном виде.

Украинская армия повсеместно использует манекены вместо настоящей западной техники, чтобы обманывать российских оккупантов. Впрочем, это не новость, так как к подобным трюкам прибегали еще в Первую мировую, пишет The Economist.

Журналисты, ссылаясь на комментарий советника МВД Украины Антона Геращенко, отмечают, что эти модели со спутника или дрона очень трудно отличить от настоящего оружия.

Украинцы прибегали к таким решениям еще с 2014 года, когда только началась война с Россией, отметил представитель "Вернись живым" Андрей Рымарук. Правда, тогда качество подделок желало лучшего.

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С 2018 года "Вернись живым" работает над созданием надувных прототипов, которые до полномасштабного вторжения РФ использовались на военных учениях.

Отмечается, что надувные модели намного легче (в том числе в транспортировке) деревянных прототипов. "Оружие" из нейлона можно даже перенести в рюкзаке и за 10 минут развернуть с помощью воздуходувки.

Практически любую военную технику можно воспроизвести в надувном виде - танки, полевая артиллерия, минометы, пулеметы с гибкими отражателями для имитации тепла. В "танковых пушках" в качестве опоры используют алюминиевые трубы. Такие "мышеловки" для РФ Украина заказывает у чешской Inflatech. Специалисты отметили, что спрос на маскировку от ВСУ увеличился на 30% с начала войны.

В Украине же улучшают такие манекены, например, чтобы оружие производило достоверный сигнал радара, но пока технологию держат в секрете.

Надувная артиллерия ВСУ, например копии М777, прежде всего нацелена на российские БПЛА "Ланцет".

HIMARS в Украине - как ВСУ научились обманывать российских оккупантов

Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня. С тех пор не было ни одного задокументированного подтверждения уничтожения русскими американских установок.

Как писал The Washington Post, украинцы научились "заманивать" российские крылатые ракеты на ложные цели якобы позиций HIMARS. Украинские муляжи сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море.

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