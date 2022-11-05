40-летний Тревор Кьельдал прибыл в Украину еще в начале года.

В Украине погиб гражданин Австралии Тревор Кьельдал. Военный помогал бороться с российскими оккупантами.

По данным издания The Gardian, его семье оказывают необходимую консульскую помощь.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и просим уважать их частную жизнь в это трудное время", - говорится в сообщении.

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В свою очередь премьер-министр Австралии Энтони напомнил, что в Украине сейчас очень опасно и призвал граждан воздержаться от поездок.

При этом издание Daily Mail сообщило, что у погибшего бойца был позывной "Ниндзя". 40-летний австралиец из Брисбена погиб в бою на Донбассе.

Сообщается, что он прибыл в Украину еще в начале года. В июле он получил опасное для жизни ранение, но в сентябре вернулся на фронт. Он числился в 49-м батальоне украинской армии.

"Украина была в беде, им нужны были люди, чтобы прийти и помочь, поэтому мы пришли и помогли", - заявил как-то погибший.

В октябре он заявил, что ситуация на фронте меняется в пользу Украины.

Иностранцы на войне в Украине - что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину сформировался иностранный легион, бойцы которого на равне с украинцами защищают нашу страну.

Первым американцем, который погиб на войне в Украине,был 22-летний солдат Вилли Джозеф Кансел. Вторым гражданином США стал 52-летний военный Стивен Забельски.

Кроме того, в июне стало известно о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боев.

23 июля стало известно о гибели двух американев на Донбассе - Люк "Скайуокер" Люцишин и Брайан Янг. Вместе с ними погибли Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции.

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