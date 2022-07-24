В результате атаки российских танков погибли американцы, канадец и швед.

Четверо иностранных военных погибли на Донбассе, попав в засаду.

Об этом сообщает POLITICO.

В субботу, 23 июля, стало известно о гибели двоих американских граждан на Донбассе. Их командир Руслан Мирошниченко заявил, что убитыми были Люк "Скайуокер" Люцишин и Брайан Янг. Вместе с ними погибли Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Это произошло 18 июля.

По словам Мирошниченко, мужчины входили в состав сил специальных операций территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Их подразделение базировалось недалеко от Северска в Донецкой области.

В попытке замедлить продвижение России иностранные военные были переброшены в село Григоровка. Им была поставлена задача занять свои огневые позиции и расчистить овраг, где российские войска пытались переправиться через реку.

"Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Потом второй снаряд убил их всех", - говорит Мирошниченко.

В рапорте о ситуации сообщается, что иностранные военные были отправлены в этот район для подкрепления украинских войск и были задействованы из-за их навыков и опыта.

"Для выполнения задачи была создана группа профессионалов, имеющих соответствующий опыт войн в Ираке и Афганистане. Два разведчика проверяли территорию, их поддерживала пулеметно-гранатометная группа на случай боевого столкновения и необходимости прикрытия выхода разведывательной группы, а также с целью нанесения огневого поражения противнику", - говорится в отчете.

Также в рапорте говорится, что кроме указанных четырех военных пострадали солдат по имени Финн (был ранен в левую руку и ногу) и солдат по имени Оскар (получил многочисленные ранения). Оба самостоятельно двинулись к точке эвакуации.

Обстрел, согласно отчету, продолжался несколько часов. В результате напряженного боя россияне отступили с большими потерями. Только через несколько часов ситуация утихла настолько, что команда смогла выдвинуться и забрать тела иностранных военных.

Их тела были переправлены в Днепр, их сопровождал командир.

"Я должен убедиться, что тела всех моих мальчиков репатриированы", - сказал Мирошниченко.

Что известно о погибших иностранных военных?

В посте, посвященном четырем погибшим бойцам, Мирошниченко написал: "Иностранные добровольцы сознательно ведут эту войну против Мордора. И для меня большая честь быть их командиром".

Он рассказал, что один из погибших - Люк "Скайуокер" Люцишин американец украинского происхождения, 1991 года рождения. Ранее он работал полицейским в США.

"Он с трудом произносил свою фамилию Люцишин, но очень настаивал на своих украинских корнях: его бабушка эмигрировала из Украины в США после Второй мировой войны", - рассказал командир.

Говоря о позывном Люцишина - "Скайуокер" - Мирошниченко сказал, что Люк "как и в "Звездных войнах", бросил вызов самой Империи Зла на стороне более слабого, но свободного".

Мирошниченко описал Брайана Янга, 1971 года рождения, как американского военного, получившего ранение и уволенного в запас. Когда началось полномасштабное российское вторжение, он решил приехать в Украину, потому что "дал клятву защищать свободный мир".

Канадец Эмиль-Антуан Руа-Сируа, 1991 года рождения, по словам Мирошниченко, был улыбчивым парнем, фельдшером с опытом работы во французском Иностранном легионе.

Эдвард Селандер Патриньяни, 1994 года рождения, был лейтенантом запаса, экономистом и философом из Швеции, который, по словам Мирошниченко, хотел сформировать "взвод шведов".

Как писал УНИАН, первым американцем, воевавшим и погибшим в Украине, был 22-летний солдат Вилли Джозеф Кансел. Он работал на частную военную компанию.

Вторым гражданином США, погибшим в Украине, был 52-летний военный Стивен Забельски.

В июне стало известно о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Об их исчезновении проинформировали президента США Джо Байдена. Тогда он повторил свой призыв для граждан США не посещать Украину.

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