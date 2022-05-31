Они защищали независимость Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

В боях с российскими захватчиками погибли украинские пауэрлифтеры Игорь Бондарчук и Сергей Карнаухов.

О гибели старшего лейтенанта полиции Игоря Бондарчука сообщают на странице Спортивного Комитета Украины в Facebook.

Он вместе с винницкими полицейскими подразделения особого назначения "КОРД" с первых дней защищал Украину на передовой.

22 мая, во время вражеского обстрела неподалеку от Запорожья, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Бондарчук окончил Винницкий профессиональный колледж искусств имени Леонтовича и Национальную академию внутренних дел, был кандидатом в мастера спорта. У него остались жена и дочь.

О гибели мастера спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу Сергея Карнаухова сообщает Днепропетровская областная ячейка Федерации пауэрлифтинга Украины.

Он был артиллеристом в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Мужчина шесть лет служил в зоне АТО, а с начала полномасштабного вторжения РФ защищал независимость Украины на востоке.

Он был неоднократным призером и чемпионом всеукраинских соревнований конца 1990-2000 годов. Сергей - рекордсмен Украины, чемпион мира среди юниоров 1999 года. У него осталась жена и сын.

Ранее сообщалось, что в боях с оккупантами на востоке Украины погиб боксер из Черкасс Олег Прудкий.

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