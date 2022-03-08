Мэр в Борисполе заявил, что ракета попала в воинскую часть / скриншот
Над Борисполем (35 км к юго-востоку от Киева) сбили две из трех вражеских ракет.
Об этом мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил в Facebook.
"Оперативная информация: действительно, пролетело над нами 3 ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО", - сказал он.
Борисенко также отметил, что третья ракета попала в воинскую часть. По его словам, тревогу в городе не объявляли, поскольку куда целится противник было сразу известно.
Есть ли погибшие и раненые, он не уточнил.
Ранее в Генштабе сообщали, что оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода к восточным окраинам Киева через Броварский и Бориспольский районы.