Две из трех вражеских ракет сбили.

Над Борисполем (35 км к юго-востоку от Киева) сбили две из трех вражеских ракет.

Об этом мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил в Facebook.

"Оперативная информация: действительно, пролетело над нами 3 ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО", - сказал он.

Борисенко также отметил, что третья ракета попала в воинскую часть. По его словам, тревогу в городе не объявляли, поскольку куда целится противник было сразу известно.

Есть ли погибшие и раненые, он не уточнил.

Ранее в Генштабе сообщали, что оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода к восточным окраинам Киева через Броварский и Бориспольский районы.

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