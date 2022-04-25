В некоторых населенных пунктах настолько все расстреляно, что даже не к чему присоединяться.

Северодонецк и небольшие населенные пункты рядом уже подключены к электроснабжению, но для большинства населенных пунктов оккупированной Луганщины это уже невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Полчаса назад удалось восстановить электроснабжение частично. Северодонецк, когда я говорю, то это не только город, но и небольшие населенные пункты рядом уже с электричеством", - сказал он.

В то же время, Гайдай добавил, что во многих других населенных пунктах Луганщины уже "настолько все расстреляно, что даже не к чему присоединяться, чтобы восстанавливать электроснабжение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, российские оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию, без электроснабжения осталась вся Луганская область. Кременская подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживала большую часть городов и сел Луганской области.

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