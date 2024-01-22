По словам Дональда Туска, в Польше нет разногласий относительно поддержки Киева.

Польша присоединилась к декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Дональда Туска.

"Польша присоединилась к декларации G7 – декларации, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, Дональд Туск прибыл в Киев в понедельник, 22 января. Это его первая поездка в Украину после возвращения на пост премьер-министра Польши.

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Туск подчеркнул, что в Польше нет разногласий относительно поддержки Украины.

"Мы достигли договоренности с господином президентом (Украины Владимиром Зеленским - ред.) о роли Польши, которая будет всесторонне поддерживать быстрое вступление Украины в Европейский Союз", - отметил глава польского правительства.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Согласно документу, Королевство предоставит Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи. Также Британия будет помогать Киеву в обмене разведданными, военной подготовке и оборонно-промышленном сотрудничестве.

Также УНИАН сообщал, что США тоже хотят подписать соглашение о гарантиях безопасности Украины. Как сказала посол США в Украине Бриджит Бринк, президент страны Джо Байден лично поставил перед дипломатами задачу достичь с Украиной подобной договоренности.

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