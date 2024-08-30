По некоторым данным, два из четырех дронов сбиты на подлете к международному аэропорту Калуги.

Ночью неизвестные дроны атаковали три российских региона и аннексированный Крым. Беспилотники долетели до Калуги, от которой до украинской границы около 250 км.

По данным губернатора Калужской области Владислав Шапша, на окраине города якобы были сбиты четыре беспилотника. "Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО уничтожено 4 БПЛА", - написал он.

Как пишет Astra, по заявлению минобороны РФ, в Брянской области были сбиты 11 беспилотников, два в аннексированном Россией Крыму и один в Белгородской области. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дронами были атакованы три населенных пункта, в результате чего повреждены частные дома и сельхозпредприятие.

В свою очередь российский телеграм-канал Mash добавил, что два из четырех дронов сбиты на подлете к международному аэропорту Калуги.

Ночью со ссылкой на очевидцев украинский телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал о взрывах в районах Джанкоя и Кировского. Рядом с Кировским расположен аэродром.

Атаки дронов на РФ

В частности 15 июля в РФ пожаловались на массированную атаку дронами самолетного типа. Средства российской системы ПВО тогда якобы ликвидировали или перехватили 22 беспилотника, в том числе один над Липецкой областью, 15 - над Брянской, шесть - над Крымом.

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