Также эксперт отметил, что 24 августа возможны "поздравления" от россиян, поэтому посоветовал не пренебрегать сигналами тревоги.

Пока что нет свидетельств потенциального вторжения из Беларуси, ведь там отсутствует концентрация войск, необходимая для наступления.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире информационного телемарафона.

"Давайте вспомним ситуацию перед началом вторжения 24 февраля. Тогда была концентрация российских войск на нескольких направлениях... Концентрация войск является прямым свидетельством того, что готовится нападение на тех или иных направлениях. Пока что мы не наблюдаем концентрации войск, я имею в виду сухопутных войск, войск вторжения с белорусского направления. А поскольку сейчас такой концентрации нет, то тогда пока нет смысла и говорить о каких-то прямых угрозах", - сказал Попович.

Также эксперт отметил, что 24 августа возможны "поздравления" от россиян, поэтому посоветовал не пренебрегать сигналами тревоги.

"Особые проблемы нам могут нанести именно ракетные обстрелы, и следует избегать скопления людей в городах, когда будет этот праздник", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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